شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يجهض الشائعات فى الأهلى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدل واسع أحدثه التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى، بعد ظهور علامات الحزن والغضب عليه خلال مواجهة إطلع برة بطل جنوب السودان مساء أمس الأحد، والتى انتهت برباعية نظيفة لصالح الفريق الأحمر فى ذهاب الدور التمهيدى من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وربط البعض بين حزن معلول ورفض الأهلى للعرض السعودى المغرى الذى تلقاه الدولى التونسى خلال الساعات الأخيرة، وذهب البعض الآخر لنشوب خلاف بينه وبين أحد زملائه فى الفريق قبل انطلاق المباراة إلا أن الحقيقة ليست كذلك.

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وأكد المقربون من على معلول أن سبب حزنه هو أمر شخصى، حيث تعرض أحد أقاربه لوعكة صحية، وهو الأمر الذى أثر عليه بهذا الشكل، فلم يرغب اللاعب بالاحتفال بشكل مبالغ فيه نظراً لتأثره بالأمر.

فى الوقت الذى أكد مسئولو الأهلى أنه تم إسدال الستار وبشكل نهائى على ملف رحيل على معلول، رغم تلقيه العديد من العروض المغرية بسبب الحاجة الماسة لخدماته خلال الموسم المقبل، سواء فى مشوار الفريق للحفاظ على بطولة الدورى العام أو على المستوى القارى واستعادة بطولة دورى أبطال أفريقيا.