شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض إلغاء خاصية الحكم الإضافى فى الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض اتحاد الكرة بالاتفاق مع لجنة الحكام الجديدة إلغاء خاصية الحكم الإضافى فى الموسم الجديد للدورى الممتاز 2019 / 2020. وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن تقنية الحكم الإضافى مستمرة فى الموسم المقبل، خاصة مع صعوبة تطبيق تقنية الفيديو لارتفاع التكلفة المالية. يذكر أن اتحاد الكرة أعلن مؤخرا تعيين الحكم الدولى سمير محمود عثمان رئيسا للجنة الحكام خلفا لعصام عبد الفتاح. كان اتحاد الكرة قد أعلن التشكيل الجديد للجان فى الموسم المقبل، وجاء كالتالى: Advertisements - لجنة مسابقات القسم الأول برئاسة عامر حسين. - لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل. - لجنة مسابقات القسم الثالث برئاسة شوقى عبد الشافى، إضافة إلى إشرافه على مسابقات الخماسية والشاطئية والنسائية. - لجنة شئون اللاعبين برئاسة وليد العطار.

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