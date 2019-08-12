شكرا لقرائتكم خبر عن تايم سبورت تنقل مباراة مصر والمجر فى كأس العالم لناشئى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنقل قناة "تايم سبورت" لقاء مصر والمجر فى كأس العالم لناشى كرة اليد بمقدونيا والمحدد له الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الاثنين، فى ختام الدور الأول حصريا. وحصلت قناة تايم سبورت على حقوق بث مباريات كأس العالم لناشئى اليد، حيث نقلت لقاء مصر والسويد على الهواء مباشرة فى نفس التوقيت الثلاثاء، والذى نجحت مصر فى الفوز به بنتيجة 32 / 29 قبل أن تبث لقاء مصر و فرنسا الأربعاء و الذى شهد خسارة أحفاد الفراعنة 28 / 24 و من بعده مباراة مصر وتايوان والذى شهد فوز أحفاد الفراعنة 36 /25 ثم كندا و التى نجحت مصر فى الفوز به 47 /20. Advertisements ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هانى، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.

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