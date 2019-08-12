شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يزاحم دجلة لضم محمد شريف من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل النادى الإسماعيلى فى منافسة شرسة مع وادى دجلة للتعاقد مع محمد شريف مهاجم الأهلى بعد استبعاده من القائمة الأفريقية للفريق الأحمر، ووجود نية لدى الجهاز الفنى بقيادة الأوروجوانى مارتن لاسارتى فى الاستغناء عن خدمات اللاعب.

ويبحث الإسماعيلى عن تدعيم خط هجومه بمهاجم قوى يعيد الفاعلية الهجومية للدراويش فى الموسم الجديد، مما دفعه للتفكير فى ضم محمد شريف الذى تلقى عرضاً من ناديه القديم دجلة للعودة إليه فى الموسم الجديد ومازال اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن.

وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودى وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا من الزمالك، بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقى همام طارق وخليل حجى نيمار وحمدى الزوى ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد.

ورحل عن الإسماعيلى كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولى للأهلى وإبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربى وطارق طه لبيراميدز.