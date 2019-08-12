شكرا لقرائتكم خبر عن النادي الأهلي يحصل على إجازة قبل بدء الاستعدادات لبيراميدز فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على إجازة من التدريبات اليوم الاثنين، على أن يبدأ الفريق غدا الثلاثاء استعداداته لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء السبت المقبل، فى إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

وحقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على إطلع برة بطل جنوب السودان، مساء أمس الأحد، برباعية نظيفة فى ذهاب الدور التمهيدى من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

أزارو يعبر عن نفسه ويسجل هدفين

عبر المغربى وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي عن نفسه بقوة خلال مواجهة إطلع برة ورد على المشككين، حيث نجح اللاعب الملقب بالتوربيد فى إحراز هدفين من الرباعية الحمراء، وشكل خطورة كبيرة على دفاعات بطل جنوب السودان، وكاد أن يسجل أكثر من هدف أخر أبرزهم تسديدته المقصية التي ارتطمت بالعارضة وحرمته من تسجيل هدف رائع.

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تألق معلول وصالح جمعة والشيخ

شهدت مباراة النادي الأهلي وإطلع برة تألق ثلاثى الفريق الأحمر صالح جمعة وأحمد الشيخ والدولى التونسى على معلول، فاستمرت انتفاضة معلول الذى يواصل التألق اللافت للأنظار بثبات، وشكل صالح جمعة خطورة كبيرة على المنافس ونجح فى صناعة العديد من الفرص قبل أن يتم استبداله ويدفع لاسارتى بأحمد الشيخ والذى ظهر هو الآخر بمستوى طيب للغاية رغم مشاركته فى عدد قليل من الدقائق ونجح فى إحراز الهدف الرابع بشكل رائع حيث أستلم وراوغ وسدد بمهارة يمين الحارس.

غياب صفقات النادى الأهلى الجديدة أمام إطلع برة

فضل لاسارتى تأجيل الاستعانة بالصفقات الجديدة التى أبرمها النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهم المالى أليو ديانج ومحمد مجدى قفشة ومحمود متولى فى مواجهة إطلع برة، فى الوقت الذي شهدت المباراة مشاركة أحمد الشيخ فى الربع ساعة الأخير على حساب صالح جمعة.