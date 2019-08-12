تعرف على برنامج ناشئى اليد اليوم قبل مواجهة المجر فى المونديال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى الثانية عشر والنصف ظهر اليوم الاثنين منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد نظيره المجرى فى ختام لقاءاته بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا. ويتضمن برنامج منتخب ناشئى كرة اليد اليوم، تناول الإفطار فى التاسعة والنصف صباحا على أن تعقبه محاضرة فى العاشرة والنصف قبل التوجه إلى صالة اللقاء، ثم تناول الغداء فى الثالثة عصرا عقب انتهاء المباراة، على أن يتم تناول العشاء فى التاسعة مساء ومن بعده الخلود إلى النوم فى الحادية عشر والنصف عقب الاجتماع المسائى. Advertisements ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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