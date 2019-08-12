السالمية الكويتي يحسم صفقة محترف كاظمة

حسم مسئولو نادي السالمية الكويتي صفقة التعاقد مع المدافع البرازيلي أليكس ليما نجم نادي كاظمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتوصل مجلس إدارة نادي السالمية لاتفاق نهائي مع نظيره في كاظمة على ضم البرازيلي أليكس ليما مدافع البرتقالي في الموسم المقبل.
ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية ويوقع على العقود الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة.
السالمية يواصل تعزيز صفوفه بصفقات قوية استعداداً للمشاركات الخارجية في الموسم الجديد، حيث سيمثل الكرة الكويتية في البطولة العربية للاندية، إضافة لكأس الاتحاد الآسيوي.
يذكر أن السالمية يخطط للاستغناء عن خدمات محترفه السوري فراس الخطيب، لفسح مكان في قائمة الأجانب في الفريق للتعاقدات الجديدة.
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