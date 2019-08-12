ريال مدريد لا يثق في المحيطين بنيمار

يظل موقف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، معلقًا في سوق الانتقالات الحالية، في ظل التوترات القائمة بينه وبين إدارة النادي الفرنسي.

وعبر نيمار عن رغبته في مغادرة الفريق الباريسي هذا الصيف، حيث يعد برشلونة هو الوجهة الأقرب لضمه، بينما يأتي ريال مدريد بالمركز الثاني.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ريال مدريد يعمل على خطف نيمار من برشلونة، والحصول على توقيعه خلال الميركاتو الحالي، موضحة أن البرازيلي يعد هدفًا للنادي الملكي منذ فترة طويلة.

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وأضافت أن ريال مدريد تواصل مع البيئة المحيطة بنيمار في شهر مارس/ آذار الماضي، لمعرفة مدى إمكانية التعاقد معه، إلا أن النادي الأبيض كرس جهوده لمحاولة التعاقد مع بوجبا في تلك الفترة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم تواصل نيمار مع برشلونة بالوقت الحالي، إلا أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يعتقد أنه سيكون قادرًا على التوصل إلى اتفاق مع باريس بسهولة، نظرًا للعلاقة الجيدة بين الناديين.

وأشارت إلى أن العقبة أمام ريال مدريد تتمثل في النادي لا يثق في المحيطين باللاعب، ومع ذلك، يعمل وسطاء ريال مدريد على التوصل لاتفاق مع نيمار حتى لا يذهب للنادي الكتالوني.