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سر عدم خسارة اتحاد جدة أمام الإيرانيين في الملاعب المحايدة

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يستعد اتحاد جدة السعودي لمواجهة ذوب آهن الإيراني في إياب دور ال16 من دوري أبطال آسيا اليوم الإثنين، على ملعب نادي العربي القطري (محايد) في العاصمة الدوحة، من أجل حسم التأهل لربع النهائي.

ويتفاءل الاتحاديون باللعب في الأراضي المحايدة بدوري أبطال آسيا، بعدما حقق الفريق الأصفر والأسود الفوز في الذهاب بالإمارات 2-1، الأسبوع الماضي.

ولا يعرف الاتحاد للخسارة عنوان أمام الأندية الإيرانية في الأراضي المحايدة، منذ أن تم اعتماد خوض اللقاءات الإيرانية في دوري أبطال آسيا على ملاعب محايدة، بدءا من نسخة 2016.

وواجه اتحاد جدة الأندية الإيرانية على ملاعب محايدة 3 مرات، في قطر وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، حيث فاز عميد الأندية السعودية في جميع اللقاءات.

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و استهل اتحاد جدة مواجهاته على الأراضي المحايدة من قطر، عندما واجه نظيره سباهان أصفهان في أولى اللقاءات على ملعب حمد بن جاسم بنادي السد، في ذهاب دور المجموعات لنسخة 2016. ومزق الاتحاد شباك الفريق الإيراني  برباعية نظيفة في ذلك اللقاء.

وعاد اتحاد جدة ليحقق الفوز من جديد 2-0 أمام الفريق الإيراني نفسه في لقاء الإياب بالنسخة ذاتها من البطولة القارية، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر العُمانية.

ويعد لقاء الذهاب الماضي هو الثالث للاتحاد أمام الفرق الإيرانية على الملاعب المحايدة، فمهد الطريق نحو التأهل لربع النهائي بالفوز على ذوب آهن أصفهان 2-1 على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ليثبت عدم تأثره بجغرافيا المكان.

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