تأهل ثنائي وادي دجلة لبطولة العالم للإسكواش...

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جدة - عمرو شويل تأهل ثنائي وادي دجلة يوسف إبراهيم ومنة حامد إلى بطولة العالم للاسكواش ، كان لاعبا وادي دجلة قد حصدا لقب بطولة جروث بوينت الدولية المفتوحة للاسكواش التى أقيمت بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، والتي تعد ضمن البطولات المؤهلة إلى بطولة العالم بقطر. وفاز يوسف ابراهيم على الفرنسي لوكاس سيرم فى المباراة النهائية لبطولة جروث بوينت بثلاثة أشواط نظيفة جاءت كالتالى: 11-6, 11-7, 11-6 . Advertisements





كما توجت منة حامد بلقب السيدات بعد فوزها فى المباراة النهائية على لاعبة جنوب أفريقيا ميلانى لوو بثلاثة أشواط نظيفة أيضا جاءت نتائجها كالتالي: 11-3, 11-5, 11-2 . يذكر أن البطولة مقامة تقام في مدينة الدوحة بقطر في الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر المقبل ، ويحمل يوسف ابراهيم لقب أفضل موهبة صاعدة فى الاسكواش عالميا، بعدما توج بالجائزة فى حفل ختام الموسم الماضى الذى أقامته رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA.

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