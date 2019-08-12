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شكرا لقرائتكم تأهل ثنائي وادي دجلة لبطولة العالم للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز يوسف ابراهيم على الفرنسي لوكاس سيرم فى المباراة النهائية لبطولة جروث بوينت بثلاثة أشواط نظيفة جاءت كالتالى: 11-6, 11-7, 11-6 .
كما توجت منة حامد بلقب السيدات بعد فوزها فى المباراة النهائية على لاعبة جنوب أفريقيا ميلانى لوو بثلاثة أشواط نظيفة أيضا جاءت نتائجها كالتالي: 11-3, 11-5, 11-2 .
يذكر أن البطولة مقامة تقام في مدينة الدوحة بقطر في الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر المقبل ، ويحمل يوسف ابراهيم لقب أفضل موهبة صاعدة فى الاسكواش عالميا، بعدما توج بالجائزة فى حفل ختام الموسم الماضى الذى أقامته رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA.
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