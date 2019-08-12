شكرا لقرائتكم مدرب الأهلي يمنح لاعبو الأحمر إجازة قبل الاستعداد لـ بيراميدز فى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي منح اللاعبين إجازة من التدريبات اليوم الاثنين، على أن يبدأ الفريق غدٍ الثلاثاء استعداداته لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء السبت القادم، فى إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر، وكان قد حقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على اطلع بره بطل جنوب السودان، مساء أمس الأحد، برباعية نظيفة فى ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا. "الخليج 365" يرصد مشاهد من مباراة الأهلي أمس أزارو يعبر عن نفسه ويسجل هدفين عبر المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي عن نفسه بقوة خلال مواجهة أطلع برة ورد على المشككين، حيث نجح اللاعب الملقب بالتوربيد فى إحراز هدفين من الرباعية الحمراء، وشكل خطورة كبيرة على دفاعات بطل جنوب السودان، وكاد أن يسجل أكثر من هدف أخر أبرزهم تسديدته المقصية التي ارتطمت بالعارضة وحرمته من تسجيل هدف رائع. Advertisements تألق معلول وصالح جمعة والشيخ شهدت مباراة النادي الأهلي واطلع برة تألق ثلاثي الفريق الأحمر صالح جمعة وأحمد الشيخ والدولي التونسي علي معلول، فأستمرت انتفاضة معلول الذى يواصل التألق اللافت للانظار بثبات ، و شكل صالح جمعة خطورة كبيرة على المنافس ونجح فى صناعة العديد من الفرص قبل أن يتم استبداله ويدفع لاسارتي بأحمد الشيخ والذي ظهر هو الأخر بمستوى طيب للغاية رغم مشاركته فى عدد قليل من الدقائق ونجح فى إحراز الهدف الرابع بشكل رائع حيث أستلم وراوغ وسدد بمهارة يمين الحارس . غياب صفقات النادي الأهلي الجديدة أمام اطلع برة فضل لاسارتي تأجيل الاستعانة بالصفقات الجديدة التي أبرمها النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، وهم المالى اليو ديانج ومحمد مجدي قفشة ومحمود متولى فى مواجهة اطلع برة، فى الوقت الذي شهدت المباراة مشاركة أحمد الشيخ فى الربع ساعة الأخير على حساب صالح جمعة.

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