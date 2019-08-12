شكرا لقرائتكم الفراعنة " أبيض x أبيض " أمام المجر بمونديال مقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة إتحاد كرة اليد ورئيس بعثة الناشئين فى مقدونيا على ارتداء اللاعبين الزى الأبيض × أبيض أمام المجر فى الثانية عشر والنصف ظهر اليوم فى ختام لقاءاته بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا .

و نجح منتخب ناشئين كرة اليد فى الفوز على السويد بنتيجة 32 / 29 فى أولى لقاءاته قبل أن يخسر من فرنسا فى ثان مواجهاته بنتيجة 28 / 24 وينجح فى ألفوز على تايوان 36 /25 ثم كندا 47 /20 .

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ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدألفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.