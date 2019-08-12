مصر تنافس نفسها فى الإسكواش...

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جدة - عمرو شويل "ننافس أنفسنا " .. هو شعار رفعه لاعبو مصر داخل القفص الزجاجى ، حيث رُفع علم مصر فى أعلى منصات التتويج، ورفعوا راية الاسكواش المصرى ليفرضوا هيمنتهم على صدارة التصنيف العالمي. "الخليج 365" يرصد فراعنة الإسكواش الأبطال فى السطور التالية: 1ـ على فرج لاعب وادى دجلة وألفرعون الأخير حالياً على عرش الاسكواش، واستطال فرج ان ينتزع صدارة التصنيف من مواطنه محمد الشوربجي، ليهمن على الصدارة منذ مارس الماضى وحتى الآن. 2- كريم عبد الجواد الذى تصدر التصنيف فى شهر مايو 2017، قبل أن يعود الشوربجى إلى الصدارة ليستمر على عرشها 40 شهرا ويأتى على فرج كسادس فرعون مصرى ياربع على الصدارة ليبدأ فصلا جديدا من الهيمنة المصرية على اللعبة . 3- محمد الشوربجى الذى تصدر التصنيف لأول مرة فى نوفمبر 2014. 4- كريم درويش Advertisements و تصدر التصنيف خلفاً لعمرو شبانة فى يناير 2009. 5- عمرو شبانة و تصدر التصنيف فى أبريل 2006. 6- رامى عاشور الذى تصدر التصنيف لأول مرة خلفاً لكريم درويش فى يناير 2010. 7- كريم عبد الجواد الذى تصدر التصنيف فى شهر مايو 2017، قبل أن يعود الشوربجى إلى الصدارة ليستمر على عرشها 40 شهرا ويأتى على فرج كسادس فرعون مصرى ياربع على الصدارة ليبدأ فصلا جديدا من الهيمنة المصرية على اللعبة .

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