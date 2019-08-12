شكرا لقرائتكم فرجانى ساسى ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه التى ستقام فى السابعة مساء اليوم الاثنين، على ملعب النادى بميت عقبة.

وكان ساسي حصل على فترة راحة سلبية عقب انتهاء مسابقة الدورى الممتاز، وسافر إلى تونس لقضاء إجازته مع أسرته عقب مشاركته مع منتخب نسور قرطاج فى كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضي بجانب مشاركته مع الزمالك فى ختام الدورى.

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ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، إلا أن ساسى يكون مستبعد من تلك المباراة بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وشارك ساسى مع الزمالك فى 40 مباراة بواقع 23 مباراة فى الدورى أحرز خلالهم 7 أهداف و11 مباراة فى الكونفدرالية أحرز خلالهم هدفين، و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى.