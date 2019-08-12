مدرب الأهلي يمنع اللاعبين من تناول اللحمة قبل مواجهة بيراميدز



لموجز

حذر الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول بالأهلى، لاعبيه من تناول اللحوم بكميات كبيرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد منحهم راحة عقب مباراة الفريق أمس أمام "إطلع بره" فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

وشدد المدير الفنى للاعبين على عدم الإفراط فى تناول اللحوم خلال اليومين الجاريين مع أسرهم خلال الإجازة، خشية من زيادة أوزانهم، فى بداية انطلاق الموسم الجديد على المستوى الأفريقى، بجانب خوض مباريات كأس مصر، وأبلغ الجهاز الفنى بتوقيع عقوبات قاسية فى حال مخالفة أى لاعب هذه التعليمات.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق بيراميدز، السبت المقبل، في دور الـ 16 بكأس مصر،كما ويدرس لاسارتى فريق بيراميدز لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق تحت القيادة الجديدة بقيادة الفرنسى ديسابر، لتجهيز لاعبيه لموقعة الثأر السبت المقبل.

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وطالب الجهاز الفنى استشارى التغذية بالنادى هانى وهبة بوضع برنامج غذائى للاعبين والجهاز الفنى يحميهم من زيادة أوزانهم، ومنعاً لحدوث أى مشكلات تتعلق بتناول كميات كبيرة من اللحوم.

وقرر الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة عقب مباراة أمس أمام فريق "إطلع بره"، لقضاء إجازة قصيرة مع أسرهم للاحتفال بالعيد خاصة أن ظروف ارتباط الفريق بمباريات حال دون وجودهم فى أول أيام العيد، وطالب المدير الفنى لاعبيه بإغلاق ملف نتيجة مباراة أمس أمام بطل جنوب السودان نهائياً والاستمتاع بالعيد مع عائلاتهم وعدم الانشغال بأى أمور خاصة بالمباراة.