ثنائى وادى دجلة يتأهلان لبطولة العالم للاسكواش فى قطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل ثنائى وادى دجلة يوسف إبراهيم ومنة حامد إلى بطولة العالم للاسكواش التى تقام فى مدينة الدوحة بقطر فى الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر المقبل. كان لاعبا وادى دجلة قد حصدا لقب بطولة جروث بوينت الدولية المفتوحة للاسكواش التى أقيمت بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، والتى تعد ضمن البطولات المؤهلة إلى بطولة العالم بقطر. وفاز يوسف إبراهيم على الفرنسى لوكاس سيرم فى المباراة النهائية لبطولة جروث بوينت بثلاثة أشواط نظيفة جاءت كالتالى: 11-6، 11-7، 11-6. Advertisements كما توجت منة حامد بلقب السيدات بعد فوزها فى المباراة النهائية على لاعبة جنوب أفريقيا ميلانى لوو بثلاثة أشواط نظيفة أيضا جاءت نتائجها كالتالى 11-3، 11-5، 11-2. يذكر أن يوسف إبراهيم يحمل لقب أفضل موهبة صاعدة فى الاسكواش عالميا، بعدما توج بالجائزة فى حفل ختام الموسم الماضى الذى أقامته رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA.

منة حامد

يوسف ابراهيم

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