شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو اليد بـ"الأبيض × أبيض" أمام المجر فى مونديال مقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد نظيره المجرى فى الثانية عشر والنصف ظهر اليوم، فى ختام لقاءاته بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا. ومن جانبه أكد عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة إتحاد كرة اليد ورئيس بعثة الناشئين فى مقدونيا على ارتداء اللاعبين الزى الأبيض × أبيض أمام المجر. Advertisements ونجح منتخب ناشئى كرة اليد فى الفوز على السويد بنتيجة 32 / 29 فى أولى لقاءاته قبل أن يخسر من فرنسا فى ثان مواجهاته بنتيجة 28 / 24 وينجح فى الفوز على تايوان 36 /25 ثم كندا 47 /20. ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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