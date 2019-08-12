سوبر كورة يرصد 7 مشاهد من مباراة الأهلى ضد إطلع برة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تحقيق فوز عريض على نظيره إطلع برة بطل جنوب السودان بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية فى ذهاب الدور التمهيدى بمنافسات دورى أبطال أفريقيا. أهداف الأهلى أحرزها كل من على معلول ووليد أزارو هدفين وأحمد الشيخ، فى الدقائق 16 و33 و47 و93 على الترتيب. ورصدت عدسة "سوبر كورة"، تجاهل محمود وحيد المنضم فى يناير الماضى لصفوف النادى الأهلى، لحظة تسجيل على معلول هدف التقدم الأول للمارد الأحمر فى شباك فريق إطلع برة، وتركيزه فى هاتفه المحمول. لمعرفة الـ7 مشاهد من مباراة الأهلى ضد إطلع برة عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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