6 فراعنة وضعوا الاسكواش المصرى على عرش العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل 6 فراعنة بجهدهم داخل القفص الزجاجى، علم مصر فى أعلى منصات التتويج، ورفعوا راية الاسكواش المصرى ليفرضواهيمنتهم على صدارة التصنيف العالمى.
ويرصد ”الخليج 365” فراعنة الاسكواش الأبطال فى التقرير التالى:
عمرو شبانة
تصدر التصنيف فى أبريل 2006.
كريم درويش
تصدر التصنيف خلفاً لعمرو شبانة فى يناير 2009.
تصدر التصنيف لأول مرة خلفاً لكريم درويش فى يناير 2010.
محمد الشوربجى
تصدر التصنيف لأول مرة فى نوفمبر 2014.
كريم عبد الجواد
تصدر التصنيف فى شهر مايو 2017، قبل أن يعود الشوربجى إلى الصدارة ليستمر على عرشها 40 شهرا ويأتى على فرج كسادس فرعون مصرى يتربع على الصدارة ليبدأ فصلا جديدا من الهيمنة المصرية على اللعبة.
على فرج
لاعب وادى دجلة والفرعون الأخير حالياً على عرش الاسكواش، واستطال فرج أن ينتزع صدارة التصنيف من مواطنه محمد الشوربجى، ليهمن على الصدارة منذ مارس الماضى حتى الآن.
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