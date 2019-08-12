شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تحرك ناشئى اليد إلى صالة مواجهة المجر فى مونديال مقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد إلى مواجهة نظيره المجرى فى الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الاثنين، فى ختام لقاءاته بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا.

ومن جانبه أكد عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخب الناشئين فى مقدونيا على تحرك البعثة إلى صالة جانى ساندانسكى أرينا فى تمام الحادية عشر إلا ثلث، استعدادا لمواجهة المجر.

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ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.