الإسماعيلى يفتش عن ظهير أيسر فى الدورى السورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى مجهوداتهم للتعاقد مع ظهير أيسر فى الدورى السورى، بعدما فشلت كل المساعى للتعاقد مع لاعب محلى يجيد فى الجبهة اليسرى.

كما يسابق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة محمود جابر الزمن لإنهاء أزمة الجبهة اليسرى للدراويش فى ظل عدم وجود لاعب يجيد اللعب كظهير أيسر فى قائمة الفريق الأصفر بعد رحيل طارق طه لصفوف بيراميدز.

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كان الإسماعيلى قد فى مفاوضات مع مكثفة مع أكثر من ظهير أيسر بالدورى المصرى تمهيداً للتعاقد مع لاعبين يجيدان اللعب فى هذا المركز فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى إبعاد أحمد أيمن لاعب الفريق الصاعد الذى يشارك بمركز الظهير الأيسر لحل الأزمة لمركزه الأصلى كمدافع.

وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودى وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا من الزمالك، بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقى همام طارق وخليل حجى نيمار وحمدى الزوى ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد.

ورحل عن الإسماعيلى كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولى للأهلى وإبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربى وطارق طه لبيراميدز.