شكرا لقرائتكم خبر عن "قصة صور" همام طارق.. ميسى العراق فى مهمة مع السامبا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلاد الرافدين لطالما أنجبت العديد من النجوم العراقيين ممن كانت لهم بصفة على الساحة الرياضية، وفى مقدمتهم همام طارق الوافد الجديد للدراويش.

وأنهى الإسماعيلى التعاقد بصفة رسمية مع العراقى الموهوب صاحب الــ23 عاما والذى يجيد اللعب فى مركزى صانع الألعاب والجناح أملا فى زيادة الفاعلية الهجومية للدراويش.

-ولد همام طارق بالعاصمة بغداد فى يوم 10 فبراير عام 1996 وبدأ مشواره فى القوة العراقى بقطاع الناشئين والفريق الأول حتى عام 2014، ثم انتقل بعدها لشباب اهلى دبى الإماراتى قبل أن يتخللها فترة إعارة لنادى الظفرة الإماراتى، ثم عاد لناديه الأصلى مجددا القوة العراقى والذى قام بشرائه موسم 2016-2017، وانضم بعدها لصفوف استقلال طهران الايرانى وهى آخر محطاته قبل ارتداء قميص الدراويش.

-ومثل النجم العراقى منتخب بلاده تحت 23 و20 عام ثم أصبح لاعبا بالمنتخب العراقى الأول عام 2012 وخاض ما يزيد عن 70 مباراة بقميص منتخب بلاده بمختلف الأعمار السنية.

إحصائيات اللاعب على حسب البطولات…

-الدورى الإيرانى الممتاز.. لعب مع الاستقلال 14 مباراة، 9 أساسيا و5 احتياطيا، بواقع 895 دقيقة، سجل فيها هدفا وحيدا وصنع مثله.

-دورى الخليج العربى.. لعب 20 مواجهة مع الظفرة الإماراتى بواقع 1727 دقيقة، أحرز خلالها هدفين ونال بطاقتين صفراوتين.

-كأس الاتحاد الآسيوى.. لعب مع القوة العراقى 7 لقاءات بواقع 628 دقيقة وسجل خلالها 3 أهداف ونال بطاقتين صفراوتين.

-دورى أبطال آسيا.. لعب مع الاستقلال 3 مباريات بواقع 174 دقيقة سجل فيها هدفا وحيدا.

-كأس إيران.. شارك فى مواجهة واحدة.

-على الصعيد الدولى شارك فى بطولات عدة شملت (تصفيات أسيا لكأس العالم “3 مباريات” – دورة الألعاب الأوليمبية “3 لقاءات” -كأس العالم للناشئين “7 لقاءات” وغيرها من المنافسات).

ألقاب اللاعب مع الأندية ..

– دورى الخليج العربى مع الأهلى الاماراتى موسم 2013-2014

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-كأس المحترفين وكأس السوبر مع الأهلى ووصيف كأس رئيس الدولة فى الإمارات موسم 2013-2014 .

-الدورى العراقى مع القوة موسم 2016-2017 والوصيف الموسم الذى اعقبه وبلوغ المباراة النهائية لبطولة منطقة غرب آسيا .

-كأس الاتحاد الأسيوى موسم 2016-2017 .

-وصيف كأس الخليج مع منتخب العراق عام 2013.



العراقى همام طارق



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هل ينجح همام طارق مع الدراويش



همام طارق