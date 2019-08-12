شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على بيع محارب وبركات للجونة نهائياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو الأهلى على بيع الثنائي اسلام محارب وعمرو بركات للجونة بشكل نهائي بعدما كان الاتفاق الأول هو إعارتهما لمدة موسم واحد فقط.

وقطع الأهلي إعارة عمرو بركات لسموحة ليدخل الجونة في مفاوضات لضمه، وهو الأمر الذى رحبت به إدارة الأهلي في الوقت الذي فضل إسلام محارب عرض الجونة علي باقي العروض التي تلقاها وعلى رأسها سموحة.

وكان الأهلى قد وافق على إعارة ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الى صفوف سموحة لمدة موسم، وتم تجديد إعارة الثلاثي أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق للجونة ، وأحمد علاء لطلائع الجيش.