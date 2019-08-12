جماهير باريس سان جيرمان تهاجم نيمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

فتحت جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، النار على اللاعب البرازيلي نيمار، وذلك خلال افتتاح مباريات الفريق في مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2019/2020.

بدأ فريق باريس سان جيرمان حملته نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي، بالتغلب 3 / صفر على ضيفه نيم أولمبيك في المرحلة الأولى للبطولة، ولم يشارك نيمار في اللقاء بسبب الإصابة وفقا لما صرح به المدير الفني للفريق.

نيمار طوال الفترة السابقة يحاول بكل الطرق الرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال لصفوف برشلونة، وأطلق عدد من التصريحات، أبرزها التحدث عن مباراة سان جيرمان وبرشلونة الشهيرة (6/1) كونها الذكرى الأسعد في مسيرته.

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وشهد ملعب "حديقة الأمراء" موجة من الهتافات العدائية واللافتات المُسيئة للبرازيلي نيمار، بسبب تصرفاته الأخيرة وطريقته في التعامل مع النادي ورغبته في الرحيل.

ووفقا لصحيفة "لو باريسيان" الفرنسية، قامت مجموعة من جماهير باريس سان جيرمان باختيار اغنية "مُهينة" لنيمار وتم ترديدها لعدد من الدقائق بعد بداية المباراة، وقامت الجماهير في المدرجات الأخرى بترديدها أيضا.

وأشارت الصحيفة، الى أن رسائل الغضب والإهانة كانت واضحة من جانب جماهير سان جيرمان تجاه نيمار، عكس ما كان يحدث قبل الموسم، بجانب توزيع عدد من المنشورات ضد اللاعب والتأكيد على أنه الأكثر "اشمئزازا" في تاريخ النادي.

لافتات عديدة ظهرت بملعب مباراة باريس سان جيرمان ونيم ضد نيمار سواء تُطالب برحيله وطرده من النادي، أو رسائل أخرى بها إهانات، وتناولت صحيفة "اس" الاسبانية ما حدث بالتأكيد على أن نيمار من الصعب أن يستمر بعد ذلك في باريس.