الطفل الجريح: لقاء "مو صلاح" يستحق الألم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال الطفل البريطاني مشجع نادي ليفربول الإنجليزي لويس فاولر، الذي أصيب بنزيف في أنفه، خلال محاولته لقاء نجمه المفضل- إن الالتقاء بمحمد صلاح يستحق المعاناة والألم، بحسب "سكاي نيوز".

وأقدم النجم محمد صلاح على لفتة إنسانية تجاه فاولر الذي تعرض لإصابة قوية في "الأنف" خلال محاولته اللحاق بـ"الفرعون المصري".

وانتشرت- عبر مواقع التواصل الاجتماعي- صورة لمحمد صلاح، بجانب الطفل والدماء تسيل من أنفه.

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وأثيرت أقاويل حول أن صلاح قام بمواساة الطفل البالغ من العمر 11 سنة، والتقاط صورة تذكارية معه لدعمه، بعدما قام بعض مشجعي مانشستر سيتي بالاعتداء عليه.

ولكن الحقيقة أن محمد صلاح خلال قيادته سيارته، شاهد الطفل يصطدم بأحد الأعمدة، وهو يركض بجوار السيارة، بهدف لفت انتباه صلاح، وتوقف صلاح ليطمئن على الطفل، والتقط معه صورة تذكارية.

وقام زوج والدة الطفل- عبر حسابه على "تويتر"- بتوجيه الشكر لمحمد صلاح على ما قام به، وحرصه على الاطمئنان على الطفل وعناقه والتقاط الصور التذكارية معه.

وغرد زوج والدة الطفل: "شكرًا لك على عودتك للاطمئنان على أبنائي بعد ما حدث. طفلي يحبك كثيرًا، ونسى آلام الإصابة بعدما قمت بالعودة وعانقتهما".​