رياضة | عاجل.. أزمة كبرى تواجه رئيس الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أزمة كبرى تواجه رئيس الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو ان التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي يمر بحالة غير جيدة في القلعة الحمراء، حيث ظهر بوضوح عندما سجل هدفا في شباك اطلع بره بطل جنوب السودان ولم يحتفل.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا بأربعة أهداف دون رد على اطلع بره في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب مساء أمس أحد.

يأتي غضب علي معلول وذلك لأن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رفضت التفريط في اللاعب على خلفية العرض المغري من أهلي جدة السعودي.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن أهلي جدة السعودي قدم عرضا بقيمة 7 ملايين دولار لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.