رياضة | محمد صلاح يثير الجدل من جديد.. وتعليق ساخر من بيومي فؤاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يثير الجدل من جديد.. وتعليق ساخر من بيومي فؤاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفنان بيومي فؤاد على التعليق على صورة لمحمد صلاح نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي وهو يحمل "كلاكيت" والذي عادة ما يتم استخدامه في المشاهد السينمائية.

وكان صلاح نشر صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل "كلاكيت" الأمر الذي أثار الكثير من الجدل، وبدأ البعض يربط هذه الصورة بقيام اللاعب بمشاهد سينمائية محتملة.

وجاء تعليق بيومي فؤاد المشهور بأعماله الكوميدية على مو صلاح: "انت هاتقطع علينا ولا ايه".

يذكر أن الصورة التي نشرها صلاح مجرد إشارة منه إلى حديث سوف يتم بثه قريبا عبر شبكة CNN.