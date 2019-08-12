رياضة | نادال ينسحب من بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادال ينسحب من بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال منظمون إن رفائيل نادال المصنف الثاني عالمياً انسحب من بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس هذا الأسبوع بسبب شعوره بالإرهاق.

وكان اللاعب الإسباني، الذي أحرز لقب بطولة سينسناتي في 2013، قد توج بلقب كأس روجرز في مونتريال بعد التفوق على الروسي دانييل ميدفيديف.

وأعلن المنظمون أيضاً انسحاب الكندية الشابة بيانكا أندريسكو، التي توجت بكأس روجرز في تورونتو عقب انسحاب سيرينا وليامز بسبب إصابة في الظهر، من بطولة سينسناتي بسبب تغيير في جدول أعمالها.