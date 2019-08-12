رياضة | النصر يرفع شعار "الخطأ ممنوع" أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يرفع شعار "الخطأ ممنوع" أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجد فريق الوحدة الإماراتي نفسه أمام فرصة ثمينة للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم بعد انتظار 12 عاماً، عندما يستضيف النصر السعودي في إياب دور الـ16 اليوم الإثنين.

ويدخل الوحدة مباراة الغد على إستاد آل نهيان في أبوظبي، بإيجابية النتيجة المحققة ذهاباً في الرياض الأسبوع الماضي (1-1)، في مواجهة بطل الدوري السعودي، آملاً في البناء عليها لحجز مقعد في الدور ربع النهائي للقاء الفائز من مواجهة السد والدحيل.

وفرض الوحدة الذي يقدم نسخة استثنائية في المسابقة، التعادل على النصر في أول لقاء قاري بين الفريقين، ليعزز حظوظه بالتأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 2007.

ولم يذق الوحدة الذي يكفيه التعادل السلبي للتأهل، طعم الخسارة في آخر 6 مباريات في المسابقة القارية، محققاً بذلك أفضل سلسلة في تاريخه، متفوقاً على ما حققه عامي 2004 و2007، حين لم يخسر في 5 مباريات متتالية في طريقه لبلوغ ربع ونصف النهائي على التوالي.

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وقدم الوحدة أداء جيداً في الرياض في أول مباراة رسمية بقيادة مدربه الهولندي موريس شتاين الذي حل بديلاً لمواطنه هينك تين كات.

وتمكن "العنابي" من انتزاع التعادل في الدقيقة 53 عبر البرازيلي ليوناردو دا سيلفا رفع به رصيده في ترتيب الهدافين إلى 9، بعدما افتتح التسجيل للنصر هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله بهدف رأسي رائع.

وعلى رغم الأداء والنتيجة في الرياض، حذر شتاين فريقه من أن "التأهل لم يحسم بعد فلدينا مواجهة في أبوظبي، والنصر يمتلك لاعبين رائعين وفريقاً كبيراً وخطيراً، لذا يجب أن نعمل بشكل أكبر في مباراة الاياب".

وأثبت شتاين صحة خياراته عندما عزز صفوف فريقه قبل الأدوار الإقصائية، حين استعار لاعبي الوسط الأوروغوياني نيكولاس ميليسي من الظفرة وفواز عوانة من بني ياس لموسم واحد.

وشكل اللاعبان مع دا سيلفا والأرجنتيني سيباستيان تيغالي والكوري تشانغ وو ريم وحارس المرمى الدولي محمد الشامسي والمخضرم إسماعيل مطر صاحب التمريرة الحاسمة في هدف التعادل، نقطة قوة "العنابي".