رياضة | مورينيو يتحدث عن الصفقة المرعبة في مانشستر يونايتد

قال مدرب مانشستر يونايتد السابق جوزيه مورينيو، إن هاري مجواير منح دفاع الفريق صلابة واضحة خلال الفوز 4-0 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما أكد إمكانية أن يشكل ثنائياً قوياً مع زميله فيكتور ليندلوف.

وأصبح مجواير أغلى مدافع في العالم عندما دفع يونايتد حوالي 80 مليون جنيه إسترليني (96.28 مليون دولار) للحصول على خدماته قبل أن يقدم اللاعب الإنجليزي عرضاً رائعاً في ظهوره الأول في أولد ترافورد.

وقال مورينيو، الذي تولى قيادة يونايتد وتشيلسي سابقاً، خلال عمله الجديد كمحلل بشبكة سكاي سبورتس: "كان صلباً مثل الصخرة".

وأضاف: "يمكن أن تكون خطيراً جداً في الهجوم، لكن إذا شعرت أنه يمكن ارتكاب خطأ بسهولة فهذا يقلص من ثقة الفريق، ولا يجعله يلعب بشكل رائع، عندما تشعر أن هناك شيئاً يسمح لك باللعب (بحرية) فإنك تشعر بثقة أكبر".

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وتابع: "كما قلت دائماً، ليندلوف يمكنه أن يصبح لاعباً جيداً جداً، مع وجود مغواير يمكن أن تصبح شراكة جيدة جداً".

وحظي مغواير بإشادة أيضاً من مدرب يونايتد أولي جونار سولشار، الذي قال إن مدافعه الجديد منح الخط الخلفي دفعة كبيرة بعدما استقبل الفريق 54 هدفاً بالدوري الموسم الماضي.

وقال سولشار إن مغواير "قدم تماماً الشيء الذي دفعنا إلى ضمه، وكان حاضراً بقوة في منطقتي الجزاء وتحلى بالهدوء في التعامل مع الكرة".

وأضاف: "إنه قائد ومع وجوده وكذلك (الحارس) ديفيد دي خيا وفيكتور ليندلوف فلقد نجحوا في قيادة الخط الخلفي بشكل رائع، من المهم وجود شخصيات قوية في خط الدفاع".