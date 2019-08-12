رياضة | طلب جديد من برشلونة لـ"نيمار".. وريال مدريد يتأهب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب جديد من برشلونة لـ"نيمار".. وريال مدريد يتأهب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى قد طلب من لاعبه السابق نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى أن يرفض أى عرض من ريال مدريد لضمه وأن يعلن ذلك.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن اللاعب البرازيلي لم يفعل ذلك ولم يرفض عرض ريال مدريد المقدم لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة أن نيمار يرقض البقاء فى باريس لذلك لم يرفض عرض الريال تخوفاً من أن يفشل عرض برشلونة لضمه هذا الصيف ويستمر فى صفوف باريس.

وكان ليوناردو المدير الرياضي لباريس قد أكد أن هناك مناقشات حول العروض المقدمة لضم نيمار مؤكداً أن اللاعب لن يشارك مع الفريق الفرنسي إلا بعد حسم مستقبله.