رياضة | الأهلي يحسم مصير مؤمن زكريا

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يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع مؤمن زكريا لحسم مصيره داخل القلعة الحمراء هذا الصيف.

وتلقى مؤمن زكريا العديد من العروض في الفترة الماضية بعد استبعاده من قائمة الأهلي الإفريقية ومن المقرر عقد جلسة مع عبد الحفيظ لاختيار المكان الأفضل له وللنادى فى الموسم الجديد.

واستقر مؤمن زكريا على الرحيل عن الأهلي بعدما شعر بخروجه من حسابات مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.