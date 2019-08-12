الان تتابع دوري أبطال اسيا: النصر السعودي في ضيافة الوحدة الاماراتي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:

يجد فريق الوحدة الإماراتي نفسه أمام فرصة ثمينة للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم بعد انتظار 12 عاماً، عندما يستضيف النصر السعودي في إياب دور الـ16 اليوم الإثنين.

ويدخل الوحدة المباراة على إستاد آل نهيان في أبوظبي، بإيجابية النتيجة المحققة ذهاباً في الرياض الأسبوع الماضي (1-1)، في مواجهة بطل الدوري السعودي، آملاً في البناء عليها لحجز مقعد في الدور ربع النهائي للقاء الفائز من مواجهة السد والدحيل.

وفرض الوحدة الذي يقدم نسخة استثنائية في المسابقة، التعادل على النصر في أول لقاء قاري بين الفريقين، ليعزز حظوظه بالتأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 2007.

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ولم يذق الوحدة الذي يكفيه التعادل السلبي للتأهل، طعم الخسارة في آخر 6 مباريات في المسابقة القارية، محققاً بذلك أفضل سلسلة في تاريخه، متفوقاً على ما حققه عامي 2004 و2007، حين لم يخسر في 5 مباريات متتالية في طريقه لبلوغ ربع ونصف النهائي على التوالي.

وقدم الوحدة أداء جيداً في الرياض في أول مباراة رسمية بقيادة مدربه الهولندي موريس شتاين الذي حل بديلاً لمواطنه هينك تين كات.

وعلى رغم الأداء والنتيجة في الرياض، حذر شتاين فريقه من أن “التأهل لم يحسم بعد فلدينا مواجهة في أبوظبي، والنصر يمتلك لاعبين رائعين وفريقاً كبيراً وخطيراً، لذا يجب أن نعمل بشكل أكبر في مباراة الاياب”.

وأثبت شتاين صحة خياراته عندما عزز صفوف فريقه قبل الأدوار الإقصائية، حين استعار لاعبي الوسط الأوروغوياني نيكولاس ميليسي من الظفرة وفواز عوانة من بني ياس لموسم واحد.

وشكل اللاعبان مع دا سيلفا والأرجنتيني سيباستيان تيغالي والكوري تشانغ وو ريم وحارس المرمى الدولي محمد الشامسي والمخضرم إسماعيل مطر صاحب التمريرة الحاسمة في هدف التعادل، نقطة قوة “العنابي”.