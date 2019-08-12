شكرا لقرائتكم محارب وبركات يقتربان من الجونة بيع نهائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مسئولو الأهلى على بيع الثنائي اسلام محارب وعمرو بركات للجونة بشكل نهائي بعدما كان الاتفاق الأول هو إعارتهما لمدة موسم واحد فقط.

وقطع الأهلي إعارة عمرو بركات لسموحة ليدخل الجونة في مفاوضات لضمه، وهو الأمر الذى رحبت به إدارة الأهلي في الوقت الذي فضل إسلام محارب عرض الجونة علي باقي العروض التي تلقاها وعلى راسها سموحة

وكان الأهلى قد وافق على إعارة ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الى صفوف سموحة لمدة موسم، وتم إعارة الثلاثي أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق للجونة ، وأحمد علاء لطلائع الجيش.