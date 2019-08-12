شكرا لقرائتكم رامون دياز على رأس المدربين الستة المرشحين للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصبح الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى السابق لبيراميدز، على رأس المرشحين لتنصيبه مديرًا فنيًا للزمالك، فى الفترة المقبلة، خاصة بعد تأكيد مرتضى منصور، أنه من ضمن الـ6 مرشحين الذين يتم الاختيار من بينهم لتولى قيادة الأبيض وفى حالة تواجد من هو أفضل منه سيتم اختياره، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة قلعة ميت عقبة، الذى سيشهد حضور عدد من رموز النادى لاختيار مدرب الفريق الجديد، غدًا الثلاثاء.
ومن المقرر أن يتم اختيار المدير الفنى الجديد بعد عرض جميع السير الذاتية فى اجتماع الغد المحدد له الحادية عشر صباحا، ومن ثم الإعلان رسميًا عن المدرب الجديد للجماهير فى الثانية عشر ظهرًا من نفس اليوم، فيما شدد منصور على أن جميع المدربين الستة الذين تم الاتفاق معهم لتدريب الزمالك يعلمون تاريخ النادى جيدًا ومتطلبات المرحلة المقبلة.
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