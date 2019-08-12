موعد مباراة الإياب بدور ال16 بدوري أبطال أسيا اليوم بين الوحدة الإماراتي والنصر السعودي والتشكيل...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في العالم العربي، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن مباراة العودة لدور ال16، بين فريقي الوحدة الإماراتي والنصر السعودي، والتي تترقبها جماهير الفريقين الكبيرين بشغف كبير، ونحن من خلال هذا المقال سنضع بين أيديكم كافة تفاصيل اللقاء، ونرجو أن نوفق وأن ينال المقال على رضائكم.

تنطلق اليوم مباراة الوحدة الإماراتي والنصر السعودي، على ملعب استاد آل نهيان ملعب الوحدة، في الساعة الخامسة و40 دقيقة بتوقيت القاهرة، السادسة و40 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، في إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أسيا.

موعد مباراة الوحدة الإماراتي والنصر السعودي

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة الوحدة* النصر 15.40 بتوقبت غرينتش، 17.40 بتوقيت القاهرة، 18.40 بتوقيت السعودية قناة بي إن سبورت HD1 قناة الكأس القطريةHD3 آل نهيان

مشوار الوحدة في البطولة حتى الآن

أحتل الوحدة قمة المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أسيا، ولعب الفريق في هذا الدور 5 مباريات، فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وحصد 13 نقطة، وتعادل خارج أرضه في مباراة الذهاب مع النصر بهدف لكل فريق، وهي نتيجة جيدة تجعل يتأهل للدور الثاني، في حال تحقيق أي فوز أو التعادل بدون أهداف، ليضمن التأهل لربع النهائي للبطولة الأسيوية الكبيرة.

التشكيل المتوقع لنادي الوحدة اليوم

حراسة المرمى : محمد الشماسي

خط الدفاع: محمد برغش، حمدان الكمالي، ريم تشانغ، حسين عباس.

خط الوسط : فواز عوانة، نيكولاس ميليس، طحنون الزعابي، اسماعيل مطر.

خط الهجوم: سبيستيان تيجالي، ليوناردو دا سيلفا.

مشوار نادي النصر السعودي في البطولة حتى الآن

جاء ترتيب فريق النصر السعودي ” العالمي” في المركز الثاني بدور المجموعات بدوري أبطال أسيا، بعد فريق ذوب أهن أصفهان وجمع النصر 10 نقاط، من الفوز في 3 مباريات والهزيمة في مباراة والتعادل في مباراة، وكانت نتيجة المباراة الأولى في الرياض انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويحتاج العالمي للفوز أو التعادل الإيجابي 2-2، ليتأهل إلي دور ربع النهائي للبطولة الأسيوية.

التشكيل المتوقع لفريق النصر السعودي في مباراة اليوم