فيديو وأرقام.. 10 لاعبين تألقوا خارج الأهلى والزمالك فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منافسات الدورى الممتاز للنسخة 60 التى أقيمت فى موسم 2018-2019، بعدما توج الأهلى باللقب للمرة الرابعة على التوالى والـ41 فى تاريخه، بعدما احتل المركز الأول برصيد 80 نقطة.

فيما جاء الزمالك فى المركز الثانى برصيد 72 نقطة، وبعيدًا عن تتويج الأحمر باللقب، فقد شهد الموسم المنقضى تألق العديد من اللاعبين من خارج القطبين، حيث يستعرض ”الخليج 365” أبرز 10 لاعبين تألقوا فى الدورى الممتاز من خارج الأهلى والزمالك..

- أحمد على يتصدر قائمة الهدافين

جاءت البداية بتألق أحمد علي، الذى استطاع التتويج بلقب هداف الدورى لهذا الموسم، أثناء وجوده فى نادى المقاولون العرب، قبل أن ينتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى صفوف نادى بيراميدز، كما انضم إلى قائمة المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الإفريقية التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضى، وخرج الفراعنة خلالها من دور الـ16 بالهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

شارك أحمد على فى 28 مباراة مع المقاولون العرب هذا الموسم فى مسابقة الدورى الممتاز، أحرز خلالهم 18 هدفًا وصنع هدفًا أخر، ليحتل صدارة هدافى المسابقة لموسم 2018-2019.

أما على المستوى الدولى فشارك أحمد على، صاحب الـ33 عاما، فى 10 مباريات مع منتخب مصر من بينهم مباراة فى كأس الأمم الإفريقية أمام جنوب إفريقيا لمدة 44 دقيقة، و6 مباريات ودية أحرز خلالهم 5 أهداف وصنع هدفًا، فيما شارك فى 3 مباريات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، عامى 2010 و2011.

- خالد قمر

على الرغم من تراجع فريق الاتحاد السكندرى فى جدول ترتيب الدورى للموسم المنتهى، حيث احتل زعيم الثغر المركز الحادى عشر برصيد 39 نقطة، إلا أن خالد قمر، مهاجم الفريق السكندرى، استطاع أن يكون ثالث هدافى الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 14 هدفًا.

إجمالا شارك خالد قمر صاحب الـ 31 عاما، فى 32 مباراة بالدورى أحرز خلالهم 14 هدفًا وصنع 3 أهداف أخرى، فيما شارك فى مباراتين بكأس مصر أحرز خلالهم 3 أهداف.

- صلاح أمين

أصبح صلاح أمين، مهاجم فريق النجوم، ظاهرة فى الموسم المنتهى للدورى الممتاز، بعدما نافس على لقب الهداف، صاحب الـ 37 عاما، ليحتل المركز الرابع فى قائمة هدافى الدورى هذا الموسم برصيد 13 هدفًا، حيث شارك مع فريق النجوم الذى هبط إلى دورى القسم الثانى رسميًا فى 29 مباراة، فيما صنع هدفًا أخر، لينتقل إلى صفوف مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق الفيومى فى الموسم الجديد.

- مصطفى محمد

يُعد مصطفى محمد واحدًا من اللاعبين الموهوبين الذين لفتوا الأنظار هذا الموسم، ليقرر الزمالك إعادته لصفوف الأبيض، عقب انتهاء إعارته لنادى طلائع الجيش، وذلك لتدعيم خط هجومه خلال الموسم المقبل.

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شارك مصطفى محمد، صاحب الـ 21 عاما، فى 29 مباراة مع طلائع الجيش فى الموسم المنتهى، أحرز خلالهم 12 هدفًا ليأتى فى المركز الخامس بجدول هدافى الدورى الممتاز، فيما صنع 5 أهداف أخرى.

- ايريك تراورى

يُعد البوركينى ايريك تراوري، جناح نادى بيراميدز، واحد من اللاعبين المميزين الذين تألقوا مع فرقهم خلال منافسات الموسم المنقضى، حيث شارك مع بيراميدز فى 30 مباراة بواقع 28 مباراة فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر، أحرز خلالهم 13 هدفًا من بينهم هدفًا فى الكأس، وصنع 4 أهداف أخرى.

- إبراهيما نداى

كما ظهر إبراهيم نداى، الجناح الأيسر لفريق وادى دجلة، بشكل مميز مع فريقه هذا الموسم لينتقل إلى لوزيرن السويسرى، حيث نجح فى تسجيل 11 هدفًا خلال مشاركته فى 32 مباراة بالدورى وصنع 7 أهداف أخرى.

- البرازيلى كينو

فيما يُعد البرازيلى كينو، جناح نادى بيراميدز الذى انتقل إلى الجزيرة الإماراتى، واحد من اللاعبين الأجانب الذين أضافوا لفرقهم فى مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث شارك مع بيراميدز فى 33 مباراة من بينهم مباراة فى كأس مصر وأحرز خلالهم 8 أهداف فى الدورى وهدفين فى الكأس فيما صنع 11 هدفًا لفريقه.

- شيملس بيكلي

واصل شيملس بيكلي، صانع ألعاب فريق مصر للمقاصة، تألقه هذا الموسم، حيث استطاع إحراز 10 أهداف خلال مشاركته مع فريقه في 29 مباراة بالدورى، كما صنع 3 أهداف أخرى، بجانب مشاركته فى مباراة بكأس مصر صنع خلالها هدفًا.

- جون أنطوى

كان الغانى جون أنطوى، مهاجم مصر للمقاصة، الذى انتقل إلى صفوف نادى بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، قريبًا من الانتقال للزمالك، لتدعيم صفوفه فى الموسم المقبل، قبل أن ينتقل اللاعب إلى بيراميدز، بعد تقديمه مستوى مميز مع الفريق الفيومى خلال الموسم المنقضى.

شارك أنطوى مع المقاصة هذا الموسم فى 29 مباراة من بينهم مباراة فى كأس مصر، أحرز خلالهم 12 هدفًا بواقع 11 هدفًا فى الدورى وهدفًا فى الكأس، فيما صنع هدفين.

- نبيل دونجا

ظهر نبيل دونجا، لاعب وسط نادى بيراميدز، بمستوى جيد مع فريقه هذا الموسم، لينضم إلى صفوف منتخب مصر الذى شارك فى منافسات كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضى، وودع الفراعنة منافساتها من دور الـ16 بعد الهزيمة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، حيث شارك دونجا فى مباراتين مع المنتخب الوطنى أمام زيمبابوى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لمدة 9 دقائق، ثم شارك اساسيًا فى مباراة أوغندا بالجولة الثالثة من دور المجموعات والتى فاز فيها المنتخب بهدفين دون رد.

دونجا شارك مع بيراميدز هذا الموسم فى 30 مباراة بواقع 29 مباراة فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر، أحرز خلالهم هدفين وصنع هدفًا.