اخبار الرياضه

الزمالك يعرض التعاقد مع رامون دياز فى جلسة القدامى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض التعاقد مع رامون دياز فى جلسة القدامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى السابق لبيراميدز، على رأس المرشحين لتنصيبه مديرًا فنيًا للزمالك، فى الفترة المقبلة، خاصة بعد تأكيد مرتضى منصور، أنه من ضمن الـ6 مرشحين الذين يتم الاختيار من بينهم لتولى قيادة الأبيض وفى حالة تواجد من هو أفضل منه سيتم اختياره، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة قلعة ميت عقبة، الذى سيشهد حضور عدد من رموز النادى لاختيار مدرب الفريق الجديد، غدًا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتم اختيار المدير الفنى الجديد بعد عرض جميع السير الذاتية فى اجتماع الغد المحدد له الحادية عشر صباحا، ومن ثم الإعلان رسميًا عن المدرب الجديد للجماهير فى الثانية عشر ظهرًا من نفس اليوم، فيما شدد منصور على أن جميع المدربين الستة الذين تم الاتفاق معهم لتدريب الزمالك يعلمون تاريخ النادى جيدًا ومتطلبات المرحلة المقبلة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعرض التعاقد مع رامون دياز فى جلسة القدامى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا