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وفد فيفا يحدد 20 أغسطس موعدا للزيارة الثانية لمقر الجبلاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور وفد من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مقر اتحاد الكرة المصرى مرة ثانية يوم 20 أغسطس الجارى.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، إن الوفد سيبلغ اتحاد الكرة بنتائج تقريره بعد الزيارة الأولى، بجانب وضع الرتوش الأخيرة على تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية لمدة عام.

يذكر أن وفد الفيفا زار اتحاد الكرة مؤخرا، وعقد جلسات مع مسئولى المصرية قبل السفر إلى سويسرا لتقديم تقارير عن الزيارة، كما وافق مبدئيا على تشكيل لجنة لإدارة الجبلاية لمدة عام.

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