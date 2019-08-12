شكرا لقرائتكم بيراميدز يحرم مروان محسن من شهر العسل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحرم مواجهة الأهلى و بيراميدز مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر من الحصول على أجازة الزواج كاملة بعد دخوله قفص الزوجية أمس الأحد، وهو الموعد الذي تم تحديده فى وقت سابق وكان من الصعب تغييره. ويواجه الأهلى نظيره بيراميدز يوم 17 أغسطس الجاري فى بطولة كأس مصر وهي المواجهة التي يحتاج الجهاز الفني فيها لخدمات مروان محسن، ليمنح الجهاز الفني المهاجم الدولي أجازة زواج لمدة 72 ساعة فقط، بعد استبعاده من مواجهة أطلع بره السوداني في بطولة دورى أبطال افريقيا والتي أقيمت أمس الأحد.

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