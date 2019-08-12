شكرا لقرائتكم الزمالك يستبعد فيريرا من حسابات تدريب الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد مسئولو الزمالك البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى السابق للأبيض، من سباق المرشحين لتدريب الفريق، بعدما تم التفاوض معه لاستقدامه لتولى المهمة الفنية للفريق فى الفترة المقبلة، خلفا لخالد جلال، الذى رحل عن قيادة الأبيض عقب خسارة لقب الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، والهزيمة من الأهلى فى الجولة الأخيرة من المسابقة بهدف دون رد، ليتولى بعدها طارق يحيى القيادة الفنية للفريق الأبيض بصفة مؤقتة، وذلك لقيادة الفريق فى التدريبات بالإضافة إلى توليه مسئولية الأبيض فى المباراة المرتقبة أمام ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ستاد بتروسبورت، وذلك لحين تولى المدير الفنى الأجنبى الجديد المهمة الفنية بصفة رسمية.