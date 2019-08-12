شكرا لقرائتكم وفد فيفا يصل القاهرة اليوم لحسم اللجنة الخماسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يزور وفد من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مقر اتحاد الكرة المصرى مرة ثانية يوم 20 أغسطس الجارى.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، إن الوفد سيبلغ اتحاد الكرة بنتائج تقريره بعد الزيارة الأولى، بجانب وضع الرتوش الأخيرة على تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية لمدة عام.

يذكر أن وفد الفيفا زار اتحاد الكرة مؤخرا، وعقد جلسات مع مسئولى الرياضة المصرية قبل السفر إلى سويسرا لتقديم تقارير عن الزيارة، كما وافق مبدئيا على تشكيل لجنة لإدارة الجبلاية لمدة عام.