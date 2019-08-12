شكرا لقرائتكم الخطيب غير راضى عن أداء الأهلى أمام اطلع بره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لاحظ متابعو مباراة الأهلي واطلع برة بطل جنوب السودان، ظهور علامات الضيق والغضب على وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلما تسلطت عليه كاميرا مخرج اللقاء.

وفاز الأهلي علي اطلع برة في المواجهة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب برباعية نظيفة ، بالمواجهة التي جاءت في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري ابطال افريقيا.

ووفقآ لمصدر داخل الأهلي فإنه علي الرغم من فوز الأهلي بنتيجة كبيرة، الا ان الخطيب يري ان المنافس ضعيف للغاية، والفريق لم يظهر بالشكل المطلوب، كما اهدر لاعبو الفريق العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة على الأقل، وهو ما اعتبره الخطيب امرآ مقلقآ قبل مواجهة بيراميدز المرتقبة في بطولة كأس مصر والمقرر اقامتها يوم ١٧ اغسطس الجاري.