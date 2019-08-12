شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد فيريرا من سباق المرشحين لتدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد مسئولو الزمالك البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى السابق للأبيض، من سباق المرشحين لتدريب الفريق، بعدما سبق وتم التفاوض معه لاستقدامه لتولى المهمة الفنية للفريق فى الفترة المقبلة، خلفا لخالد جلال، الذى رحل عن قيادة الأبيض عقب خسارة لقب الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، والهزيمة من الأهلى فى الجولة الأخيرة من المسابقة بهدف دون رد، ليتولى بعدها طارق يحيى القيادة الفنية للفريق الأبيض بصفة مؤقتة، وذلك لقيادة الفريق فى التدريبات بالإضافة إلى توليه مسئولية الأبيض فى المباراة المرتقبة أمام ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ستاد بتروسبورت، وذلك لحين تولى المدير الفنى الأجنبى الجديد المهمة الفنية بصفة رسمية.

وجاء سبب استبعاد الزمالك للبرتغالى فيريرا من سباق المرشحين لتولى قيادة الأبيض، نظرًا لظروفه العائلية والصحية والتى حالت دون تواجده مجددًا داخل قلعة ميت عقبة فى الوقت الحالى، حيث طلب المدرب البرتغالى أن يقود جهازه المعاون الفريق الأبيض لمدة شهرين ثم يتولى هو القيادة الفنية بعد تحسن أحواله الصحية، وهو ما جعل مسئولى القلعة البيضاء يفضلوا استبعاده واختيار مدير فنى أخر، ليوجه مرتضى منصور، رئيس النادى، الشكر له على حسن استقباله لنجليه أحمد وأمير مرتضى خلال التفاوض معه في لشبونة من أجل العودة لقيادة الفريق مجددًا فى الموسم المقبل، خاصة فى ظل حالة الحب التى يتمتع بها المدير الفنى مع الجماهير البيضاء، بعدما نجح فى تحقيق "الثنائية" بطولتى الدورى وكأس مصر، أثناء توليه قيادة الزمالك موسم 2014 – 2015.