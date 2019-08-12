شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحرم مروان محسن من إجازة الزواج فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرم مواجهة الأهلى وبيراميدز مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر من الحصول على إجازة الزواج كاملة بعد دخوله قفص الزوجية أمس الأحد، وهو الموعد الذي تم تحديده فى وقت سابق وكان من الصعب تغييره.

ويواجه الأهلى نظيره بيراميدز يوم 17 أغسطس الجاري فى بطولة كأس مصر وهي المواجهة التي يحتاج الجهاز الفني فيها لخدمات مروان محسن، ليمنح الجهاز الفني المهاجم الدولي أجازة زواج لمدة 72 ساعة فقط، بعد استبعاده من مواجهة أطلع برة السوداني في بطولة دورى أبطال افريقيا والتي أقيمت أمس الأحد.