شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُجهز 50 حكما لإدارة مباريات الدورى الجديد بعد رفض الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تجهيز 50 حكما لإدارة مباريات الدورى الممتاز الجديد، خاصة بعد تمسك اللجنة بعدم الإستعانة بحكام أجانب فى الدورى المقبل، بعكس الحال فى الدورى الماضى.

وكشف مصدر باللجنة إن لجنة الحكام ستجهز 40 حكما لإدارة مباريات الدورى الممتاز بجانب 10 أخرين سيكونوا على أهبة الاستعداد وجاهزين تماما للمباريات وسيتم منحهم الفرصة فى الممتاز "ب"، بحيث يتم الاستعانة بهم فى أى وقت مع الحكام الـ40 الأساسيين.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة، بشكل نهائى، منع استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى المصرى فى الموسم الكروى الجديد 2019 -2020، والذى من المقرر له أن ينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل.. وكشف مصدر بإتحاد الكرة أنه كان هناك اتفاق على عدم الإستعانة بحكام أجانب فى الدورى الجديد، والحد من الظاهرة التى تفشت فى الموسم الماضى حيث كانت تمت الإستعانة بحكام أجانب لأى فريق يرغب فى ذلك مقابل سداد 25 ألف دولار لخزينة الجبلاية، إلا أنه تم الاستقرار على عدم تعيين حكام أجانب إلا فى مباراتى الأهلى والزمالك ذهابا وإيابا كما هو معتاد.