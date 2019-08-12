شاهد.. حفل زفاف مروان محسن في صور

احتفل مروان محسن مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، بزفافه فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس. وشارك فى إحياء الحفل المطرب رامى صبرى وأحمد عصام "فاير". وحرص عدد من لاعبو المارد الأحمر على حضور حفل الزفاف بعد الانتهاء من مواجهة فريق "اطلع برة" بطل جنوب السودان. Advertisements

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