رياضة | ليكيب: ريال مدريد الأقرب لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليكيب: ريال مدريد الأقرب لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد الأقرب لحسم صفقة البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن علاقة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مع والد نيمار وكذلك مع رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي، يسهل عملية إنتقال اللاعب البرازيلي لصفوف النادي الملكي هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد قد يستفيد أيضًا من إقحام الثنائي جاريث بيل وخاميس رودريجيز للحصول على خدمات نيمار خلال الفترة الحالية، كما يمكنه ايضا الاستعانة بـ إيسكو ألاركون لإقناع النادي الباريسي بالموافقة على رحيل اللاعب البرازيلي.

وكان المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ليوناردو أرواجو قد أعلن السبت أنه على الرغم من أن المفاوضات بشأن المهاجم البرازيلي "متقدمة أكثر من أي وقت مضى، لا يعني ذلك أنه تم التوصل لاتفاق بالفعل".