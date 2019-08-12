رياضة | نجم برشلونة يطلب نيمار في الكامب نو

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يتمنى اللاعب الشاب كارليس ألينا لاعب برشلونة الإسبانى أن ينتقل نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى لصفوف البلوجرانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. وأكد اللاعب إنه سيكون من الصعب أن ينتقل نيمار للغريم التقليدى ريال مدريد بعد أن كان لاعباً لبرشلونة فى وقت سابق. وأكد اللاعب أن صفقة نيمار فى حال حدوثها ستكون ممتازة للبارسا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية

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