رياضة | جماهير برشلونة تتلقى خبراً صادماً بشأن ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير برشلونة تتلقى خبراً صادماً بشأن ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن مشاركة النجم ليونيل ميسي لاعب نادى برشلونة الإسبانى فى مباراة فريقه أمام أتليتك بيلباو فى إفتتاحية الدورى الإسبانى فى محل شك بعد الإصابة الذى يعانى منها اللاعب.

ويعانى النجم الأرجنتينى من إصابة فى الساق فى تدريبات الفريق يوم الأثنين الماضي، وتغيب على أثرها عن مباراتى الفريق أمام نابولى الإيطالى فى الولايات المتحدة الأمريكية إستعداداً للموسم الجديد.

ويذكر أن برشلونة ستفتتح مبارياتها بالدورى الإسبانى يوم الجمعه فى تمام التاسعة مساءاً يوم الجمعه.